Сеул, 7 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провёл 7 октября телефонные переговоры со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли, с которым обсудил перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) касательно иранской ядерной программы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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«Учитывая важность корейско-иранских отношений, мы продолжим оказывать необходимую дипломатическую поддержку с целью возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном», — сообщил замглавы МИД Южной Кореи.

Известно, что в ходе переговоров Роберт Мэлли призвал Южную Корею сыграть конструктивную роль в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал об условиях возвращения исламской республики к обязательствам СВПД.

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