Киев, , 12:02 — REGNUM В «нормандском формате» не может быть никаких «посреднических усилий», поскольку собрался он не для того, чтобы урегулировать трения между его участниками, а для того, чтобы способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 октября, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Как сообщалось ранее, Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Германии в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе на «посреднические усилия Берлина в рамках Нормандского формата».

« Владимир Зеленский, похоже, твердо решил, что сможет о чём-то договориться с Донецком и Луганском через Германию. И мало того, что с Донецком и Луганском — с Россией. Ведь его подход к повестке дня настойчиво предлагаемой им встречи с Владимиром Путиным сводит вероятность её проведения к нулю!

Звучит и выглядит всё это глупо, но в силу своей провинциальности и слабой политической подготовленности президент Украины этого не понимает.

В связи со сказанным Зеленским на встрече с президентом ФРГ Штайнмаером стоит напомнить, что в «нормандском формате» не может быть никаких «посреднических усилий», поскольку собрался он не для того, чтобы урегулировать какие-то трения между его участниками, а для того, чтобы способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. И что бы ни заявлял Киев, это его конфликт в бывшей частью Украины, которая отказалась подчиниться властям, созданным в результате государственного переворота.

Да, Германия наряду с Францией и США несет ответственность за этот переворот. Этот факт активно эксплуатирует нынешнее украинско е руководство. Но к России это не имеет отношения, а у Берлина своих сложных вопросов в отношениях с Москвой хватает.

Вторым существенным изъяном в апелляциях Киева к Берлину в попытках вернуть отколовшиеся территории является неспособность поставить эту ситуацию в более широкий международный контекст. Разве меньшие основания обращаться за поддержкой к Берлину для возвращения отколовшегося Косово имеет Белград? Ничуть не меньшие! Я бы, кстати говоря, посоветовал руководству Сербии и такой пропагандистский ход предпринять. На деле он ничего не даст, так же как и Украине, но дополнительное внимание к важной для Сербии теме привлечёт.