Бухарест, 7 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Организаторы киберспортивного турнира Dota 2 The International 10 задержали старт первых матчей. Об этом 7 октября сообщает портал Cybersport.

Иван Шилов ИА REGNUM Dota 2

Отмечается, что матчи начались в 11:30 по московскому времени, таким образом, задержка составила полтора часа (согласно расписанию, игры должны были начаться в 10:00). Менеджер российской команды Team Spirit Дмитрий Белов предположил, что у организаторов соревнований могли возникнуть проблемы с подключением к локальному серверу компьютеров команд, которые находятся в другом отеле.

Напомним, 7 декабря 2021 года, в 10:00 по московскому времени, должен был начаться первый матч команды Virtus.pro, российским киберспортсменам противостоит Team Undying. Во второй игре, старт которой состоится в 15:00, Virtus.pro встретится с шведской Alliance.