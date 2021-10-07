Москва, 7 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VII съезда общероссийской молодёжной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК), сообщается на сайте Кремля.

Дубровин Илья ИА REGNUM Спорт

Президент подчеркнул, что АССК уделяет приоритетное внимание реализации масштабных инициатив для воспитания юношей и девушек в духе патриотизма и гражданственности.

«Главное — ассоциация много сделала для повышения доступности студентов к занятиям физкультурой, привлечения молодёжи к здоровому образу жизни», — отметил Путин и пожелал участникам съезда успешной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростов-на-Дону на базе Донского государственного технического университета пройдет Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России.

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