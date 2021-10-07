Брюссель, 7 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Переход на «зелёную» энергетику позволит решить энергетический кризис, охвативший Европу. Об этом 7 октября в ходе выступления на Европейском форуме по устойчивым инвестициям заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Лейен

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«Европейский «зелёный» переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ», — подчеркнула она.

Глава ЕК призвала ускорить реализацию «зелёной сделки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов заявил, что европейское сообщество чересчур увлеклось стратегическим переходом на «зелёную» энергетику, абсолютно забыв о текущих проблемах. Однако, как показала практика, альтернативные и возобновляемые источники энергии оказались не настолько доступными.

Эксперт отметил, что росту спроса на газ способствовали серьёзно опустевшие европейские хранилища газа, недальновидность многих стран, не заключивших долгосрочные контракты на поставки голубого топлива, а также приближающаяся зима. Кроме того, Европа сама усиливает энергетический кризис, мешая запуску «Северного потока — 2», считает Каленов.