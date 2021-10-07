Ереван, , 11:58 — REGNUM Свои поздравления с днем рождения направил президенту России Владимиру Путину президент Армении Армен Сарксиян. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба армянского лидера.

Армен Саркисян President.am

«В Армении высоко ценят Вас и Ваш весомый вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и в поддержание мира и стабильности в регионе», — говорится в поздравлении президента Армении.

Также Армен Сарксиян выразил уверенность в том, что союзнические отношения России и Армении, которые основаны на многовековом братстве и взаимном доверии народов двух стран и нацелены на будущее, будут и в дальнейшем способствовать продвижению двусторонней повестки дня и практической реализации потенциала армяно-российского сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение вопросов региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане провели в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.