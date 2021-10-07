Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Колумбии
Богота, 7 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Агентство Moody's Investors Service сохранило долгосрочный долговой рейтинг Колумбии в иностранной валюте на уровне BAA2 (эквивалент BBB по другим международным шкалам), что на одну ступень выше инвестиционного уровня. Об этом пишет Prensa Latina.
Агентство также повысило прогноз по кредитному рейтингу с негативного до стабильного, говорится в заявлении минфина Колумбии.
Подчёркивается, что рейтинг инвестиционного уровня Колумбии поддерживается тремя факторами: способностью институтов формировать консенсус и проводить разумную и эффективную макроэкономическую политику перед лицом проблем, связанных с пандемией COVID-19, утверждением фискальных мер в Конгрессе, которые способствуют стабилизации государственного долга в ближайшие годы в соответствии с рейтинговыми аналогами и благоприятным воздействием экономического подъёма на государственные финансы.
По данным министерства финансов, текущий рейтинг Колумбии, присвоенный Moody's, ставит страну на один уровень с такими странами, как Филиппины, Венгрия, Индонезия, Казахстан, Панама, Португалия и Уругвай.