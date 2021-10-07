Екатеринбург, 7 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Свердловской области пропавшего 4 октября 30-летнего гражданина нашли убитым. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Убийство

Тело жителя Екатеринбурга обнаружили в Сысерти с огнестрельными ранениями в области головы. Под подозрение попал ранее судимый 36-летний местный житель, который был его давним знакомым. По версии следствия, 4 октября оба собирались обсудить планы совместной коммерческой деятельности. Но в ходе беседы возник конфликт и подозреваемый его застрелил.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что с заявлением о поиске пропавшего обратилась его сестра. Под подозрение попал один из местных жителей, который выдал себя на полиграфе и сам признался в убийстве. Оказалось, что он не только выстрелил, но потом и добил человека вилами.