Самара, 7 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с участием автомобиля «Газель» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

W. Robert Howell ДТП

Сообщается, что рано утром 7 октября автомашина «Газель Next», за рулем которой находился водитель 1989 года рождения ехала по ул. Краснопресненская и не уступила дорогу автомобилю «Шевроле Нива», за рулем которой находился водитель 1959 года рождения.

Отмечается, что водитель «Нивы» получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области два человека погибли в ДТП с участием автобуса.