Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки зафиксировали еще 60 летальных исходов, основной причиной которых стал COVID-19, это на пять смертей больше, чем в предыдущие сутки.

Смерть

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Таким образом, уже второй раз с начала октября суточная смертность от ковида в Петербурге достигает столь высокого уровня. Болезнь погубила в регионе жизни 22 260 человек.

Как сообщили 7 октября в федеральном оперштабе, за минувшие сутки в Северной столице выявлено 2418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 231 случай больше, чем в предыдущие сутки. Общее число инфицированных за время пандемии в Петербурге составляет 636 652 человек.

Из числа заболевших ковидом выздоровели 591 018 человек, в том числе за последние сутки выписаны 1748 человек.

Напомним, в Петербурге активно разворачивают новые койки для госпитализации пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.