Пермь, 7 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. После громкого судебного разбирательства по возвращению на баланс государства акций «Башкирской содовой компании» надзорная инстанция инициировала новый иск, и также по предприятию в Поволжье. Арбитраж Пермского края по требованию Генпрокуратуры РФ наложил арест на акции одного из старейших предприятий страны — ОАО «Соликамский магниевый завод». Иск надзорного ведомства подан к четырём акционерам предприятия «в интересах Российской Федерации» в лице Росимущества. В рамках дела из чужого незаконного владения истребуется государственное имущество — акции предприятия, передаёт ИА REGNUM.

Соликамский магниевый завод

Иск был подан 1 октября 2021 года одновременно с ходатайством о наложении обеспечительных мер. Под арест решением судьи Вшивковой попали акции всех четырёх акционеров. Помимо этого, АО «Регистратор Интрако» запретили «вносить любые изменения в реестр акционеров» в отношении акций Игоря Пестрикова,Сергея Кирпичева,Тимура Старостина,Петра Кондрашева. Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» до вынесения вердикта по основному спору также запрещено «осуществлять записи по переходу прав на акции».

Основной спор суд планирует заслушать 18 ноября 2021 года. В случае удовлетворения иска предприятие фактически перейдёт на баланс государства.

Год назад, в октябре 2020 года, решением суда частично были удовлетворены претензии ФАС РФ. Четыре сделки по продаже акций «Соликамского магниевого завода» были признаны недействительными. Тем же решением права голоса на общих собраниях лишили трёх акционеров — Петра Кондрашева, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина (по тем пакетам акций, которые фигурировали в спорных сделках с иностранными компаниями). Между тем в налоговой отчётности на 31 декабря 2020 года акционерами завода по-прежнему числились Кондрашев (№70 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020»), Пестриков и Старостин. Их общая доля составляла почти 75%.

Выручка завода за 2020 год составила 7,9 млрд рублей против 8,07 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль пандемийного года — 357,515 млн рублей.

Скандал вокруг «Соликамского магниевого завода»: при чём тут Дворкович?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура России истребовала «из чужого незаконного владения» акции Башкирской содовой компании (БСК).