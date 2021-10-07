Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону двое детей, заразившиеся коронавирусом, попали в реанимацию с COVID-19. Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением ковидного госпиталя на базе горбольницы №20 по лечению коронавирусной инфекции Маргарита Бухтоярова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Врачи оценивают состояние детей как тяжёлое. Оба подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Вместе с тем на стационарном лечении в ковидном госпитале находятся 17 несовершеннолетних. Заболеваемость COVID-19 среди детей заметно выросла, отмечает медик.

«С учётом того, что резко возросло количество случаев заболевания детей, их контакты нужно ограничивать. За весь прошлый год у нас болели ковидом около 50 детей, а за три месяца этого года их уже порядка 180. Поэтому, для сохранения здоровья детей, есть смысл ограничить контакты, тем более, что эта мера временная», — цитирует Бухтоярову Don24.ru.

Осложнениями, которые может спровоцировать коронавирус у детей, являются ларингиты, фарингиты. Однако самым опасным является пневмония.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ежедневно положительный результат теста на коронавирус получают порядка 100 детей в возрасте до 18 лет.