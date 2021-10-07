Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Российский нападающий Никита Гусев, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подпишет контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Euroradio.fm Хоккей

Отмечается, что Гусев является неограниченно свободным агентом в России. Ранее сообщалось, что у него была договорённость со СКА.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Гусев подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». 6 октября стало известно, что «Торонто» не стал предлагать ему полноценный контракт.