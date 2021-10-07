Москва, 7 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Максимальное в 2021 году число случаев заражения коронавирусом выявлено в России 7 октября, сообщает федеральный оперштаб, опубликовавший обновлённую статистику.

Коронавирус

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За сутки исследования подтвердили 27 550 новых случаев заражения в стране, что является самым высоким показателем с 31 декабря 2020 года. Выздоровели более 20,3 тыс. человек.

Резкий рост заражений зафиксирован в Москве — 5404 выявленных случая против 3589 накануне. Также среди лидеров Санкт-Петербург и Подмосковье — 2418 и 1454 случаев соответственно.

Всего в России с начала пандемии, по данным штаба, выявили 7 690 110 случаев заражения SARS-CoV-2. Почти 6,8 млн человек переболели и были выписаны.