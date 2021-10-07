Киев, 7 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отправлен в отставку по итогам голосования в Верховной раде. Об этом свидетельствуют 7 октября результаты голосования.

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

При необходимых 226 голосах отставку Разумкова поддержали 284 депутата. Процедуру отставки спикера запустили депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, во фракции полагают, что Разумков более не входит в команду и действует вразрез с партийной программой. Сам Разумков с обвинениями не согласен. 5 октября его отстранили от председательства в Раде на два дня, за это проголосовали 240 парламентариев.

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