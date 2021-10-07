Баку, 7 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

Сообщается, что Алиев позвонил по телефону. Он пожелал Путину новых успехов и крепкого здоровья на благо развития России.

«В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что лидеры Азербайджана и России обменялись мнениями необходимости развивать отношения Москвы и Баку.

Напомним, российскому президенту сегодня исполнилось 69 лет. В пресс-службе российского лидера сообщили, что он день рождения проведет на рабочем месте. Отмечать его он будет вечером в круша родных и близких.