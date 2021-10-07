Москва, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Менять летние автомобильные шины на зимние рекомендуется при среднесуточной температуре +4 градуса. Об этом сообщил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в интервью агентству «Прайм».

kurtbecker1 Шина

Кроме того, Рязанов уточнил, что, согласно Правилам дорожного движения, летнюю резину на зимнюю следует заменить не позднее 1 декабря. При этом, он добавил, что в разных регионах России данные сроки указываются в зависимости от погодных условий.

«Необходимо учитывать, что, как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит «переобуть» авто немного ранее», — отметил Рязанов.

Эксперт также посоветовал сменить шины на новые при толщине протектора менее четырех миллиметров или в случае, если истек срок годности покрышек.

Ранее эксперты портала «Новые автомобили» перечислили самые распространенные ошибки, которые сокращают срок службы зимней шипованной резины, к которым относится пробуксовка на асфальте.

Читайте также: Эксперт дал совет, как избежать штрафа за тюнинг автомобиля