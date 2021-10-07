Красногорск, 7 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 7 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1454 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 44 случая больше аналогичного показателя 6 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1410 человек, а днем ранее — у 1788 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 27 550 случая заражения коронавирусом.