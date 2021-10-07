Биробиджан, 7 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Заксобрание ЕАО распределило в региональной казне средства федерального трансфера. 780 млн рублей потратят на дорогие, субсидии, зарплаты госслужащим, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство школы и многие другие цели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

Читайте также: Студентов в Еврейской АО могут обеспечить бесплатным питанием

Самые крупные траты — на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (105 млн), субсидии на закупку топлива для котельных (170 млн), укомплектование пожарных и спасательных подразделений техникой, оборудованием и обмундированием (100 млн) и создание молодёжного социокультурного центра (109 млн).

На заработную плату работникам бюджетных учреждений добавили более 10 млн рублей, на развитие центров экономического роста — 15 миллионов, на ремонт и содержание дорог — 45 млн, на софинансирование строительства школы в Биробиджане — 42 млн, на покупку передвижных медицинских комплексов — более 50 млн рублей, на выплаты пострадавшим от паводка — 27 млн.

«Значительная часть средств направлена на социальную защиту, в образование, здравоохранение, безопасность, то есть в жизненно важные для жителей области сферы, которые имеют большое значение в общей работе по повышению качества жизни людей. Это становится возможным благодаря активному взаимодействию депутатов с губернатором, правительством ЕАО. У нового созыва Собрания выстраивается вполне конструктивные отношения с органами исполнительной власти региона, что позволяет нам эффективно решать первоочередные задачи по развитию области», — председатель Заксобрания ЕАО Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании депутаты также приняли закон о поддержке детей-сирот, обучающихся в вузах и сузах. Отчисления из регионального бюджета на питание таких студентов увеличено на 40%, с 230 до 320 рублей. Из бюджета региона на эти цели ежегодно будет тратится почти 9 млн рублей.