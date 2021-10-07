Новосибирск, 7 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирске на общественном кладбище «Гусинобродское» прошла траурная процессия, посвящённая захоронению останков воина-сибиряка Григория Украинцева. Он пропал без вести во время блокады Ленинграда. Его останки нашли спустя 78 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Недавно мы отметили скорбную дату — 80-летие начала блокады Ленинграда. Это была жестокая, принципиальная битва, за ходом которой следили все жители Советского Союза. Наши красноармейцы, ленинградцы и сибиряки, которые приехали защищать город — символ всей страны, город Ленина, не жалели свои жизни. И они остановили врага, победили его, — сказал во время церемонии прощания мэр города Анатолий Локоть. — Григорий Михайлович, сержант, командир Красной армии, был смелым бойцом, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, чтобы наша страна жила. Сегодня мы возвращаем не только родным и близким, но и нашей Родине имя ещё одного защитника».

Останки красноармейца Григория Михайловича Украинцева были найдены в сентябре 2021 года при проведении поисковых работ на территории Колпинского района Санкт-Петербурга поисковым отрядом «Рейд». Личность погибшего удалось идентифицировать благодаря личному медальону.

По официальным данным, Григорий Украинцев родился в с. Кругленка Спасского района Западно-Сибирского края в 1909 году в семье крестьянина-бедняка. Учился в Спасской школе крестьянской молодёжи Барабинского округа Сибирского края. С 1930 года работал на различных должностях Спасского Совета и Спасского райкома комсомола. С сентября 1939 года по май 1941 года был секретарём Чановского райисполкома Новосибирской области, затем — инструктором оргинструкторского отдела Чановского райкома ВКП (б). В июле 1941 года по партийному призыву ушёл в действующую армию. Связь с ним была потеряна в 1943 году во время блокады Ленинграда.