Душанбе, 7 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Обсуждение вопросов региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане провели в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

«Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что президент Таджикистана поздравил главу Российского государства с днем рождения.

«Лидер нации особо отметил плодотворную деятельность уважаемого Владимира Путина на посту президента Российской Федерации и его большой вклад в дело всестороннего развития таджикско-российских отношений дружбы и стратегического партнерства», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с днем рождения поздравил президента России Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Кирилл.