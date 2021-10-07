Пий-Хемский район, Тыва, 7 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Туве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла рано утром 7 октября на федеральной трассе Р-257 «Енисей».

МВД по Туве Смертельное ДТП в Туве

По данным ведомства, водитель 1987 года рождения за рулём автомобиля Toyota Estima врезался в выбежавшую на дорогу лошадь. В машине в этот момент находились восемь человек.

«В результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались два пассажира, остальные участники ДТП доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Алтае с начала года зарегистрировано 77 аварий с участием животных. В результате пять человек получили различные травмы.