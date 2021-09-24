Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ростовской области урожай зерна превзошёл прошлогодние объёмы и достиг 13 млн тонн. Об этом на полях агропромышленной выставки «Золотая осень» сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Donland.ru Урожай

«Донские аграрии продолжают уборочные работы, и на сегодня урожай зерновых с учетом поздних культур уже составил почти 13 млн тонн. Это не окончательный итог, урожай будет ещё увеличиваться, так как сегодня убрано чуть более 40% площадей под поздними зерновыми культурами. Стоит отметить, что урожайность поздних зерновых на 10 центнеров с гектара превышает прошлогодние показатели», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что хлеборобы Ростовской области собрали на 9% больше ранних зерновых культур, чем в 2020 году. Урожайность по сравнению с прошлогодним показателем выросла почти на 10%.