Москва, 7 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В России появится специальный сервис для поиска киберпреступников. О разработке программно-аппаратного комплекса договорились концерн «Автоматика», АО НИК и ООО «Ти Хантер», пишет «Коммерсант».

Киберпреступность

В новой программе для поиска киберпреступников будет использоваться технология OSINT (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам). При загрузке в систему e-mail или номер телефона подозреваемого, программный комплекс сопоставит с ним IP-адреса, информацию из платежных систем и др. — более 40 параметров.

Результат на выходе — отчет о личности объекта с источниками информации в текстовом и графическом виде. Планируется, что новый сервис будет использоваться в работе сотрудников МВД по расследованию киберпреступлений. Эксперты считают проект перспективным.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. За I полугодие 2021 года этот показатель вырос на 20,3%.

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