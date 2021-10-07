Каракас, , 11:41 — REGNUM Посол Кубы в Венесуэле Дагоберто Родригес заявил, что США являются самым большим пособником терроризма в мире. Об этом сообщает Prensa Latina.

Куба США

Во время презентации документального фильма «Rostros del Dolor» («Лики боли»), посвященного жертвам взрыва самолета у побережья Барбадоса, кубинский дипломат сказал изданию, что это чудовищное преступление стало высшей точкой государственного терроризма, спонсируемого Вашингтоном.

«Это событие потрясло не только народ Кубы, но и международное общественное мнение в целом, из-за жестокости в отношении невинных людей и безнаказанности, которой пользуются виновные, благодаря защите Белого дома», — сказал Родригес.

Он также напомнил, что терроризм — это не только закладка бомбы, но и отказ в медицинской помощи больным, предотвращение доступа к лекарствам для детей, страдающих от рака, а также все односторонние принудительные меры, применяемые США против его страны, Венесуэлы и других государств.