Киев, 7 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Отказавшись от поставок российского газа по сниженной цене, договорённость о которых была достигнута в 2019 году, киевская власть показывает своё безразличие к судьбе украинского народа. Об этом заявил член парламентской фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Этой власти безразлична судьба украинского народа, безразличны эти платёжки, эти тарифы, безразлична судьба Украины в целом. Их волнует только их личное благосостояние», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что два года назад глава политсовета партии Виктор Медведчук договорился с руководством РФ о том, что Россия готова поставлять Украине газ по фиксированной цене $175. Для сравнения: 6 октября цены на газ в Европе превысили $1900. Однако украинская власть во главе с президентом страны Владимиром Зеленским отказалась закупать дешёвый российский газ из-за того, что договорённость об этом была достигнута оппозицией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует вести с Москвой переговоры по заключению прямого контракта на поставку природного газа. Он пояснил, что предстоящий отопительный сезон Украине позволят пройти уже накопленные в подземных хранилищах запасы газа (свыше 18,5 млрд куб. м), а также собственная газодобыча.