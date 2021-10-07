Мурманск, 7 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Депутаты Мурманской облдумы избрали на пост председателя Сергея Дубового (ЕР), занимавшего этот пост в прошлом созыве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

Флаг Мурманской области

Кандидатуру Дубового парламентарии поддержали единогласно.

Справка:

Сергей Дубовой родился 8 октября 1952 года в селе Балаклея Смелянского района Киевской области. Более семи лет возглавлял Видяевский район базирования сил флота. В сентябре 2016 года был избран в Мурманскую областную Думу шестого созыва по единому избирательному округу.