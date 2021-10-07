Уфа, 7 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха ночью до — 6 °C ожидается в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Сообщается, что ночью 8 октября в республике столбик термометра может опуститься до отметки — 6 °C. На некоторых участках дорог в ночные и утренние часы ожидается туман, видимость менее 500 метров.

Осадков в этот день в республике не ожидается. Днем температура воздуха может подняться до +14°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1938 года.