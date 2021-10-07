Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что на Дону нет предпосылок для введения локдауна из-за COVID-19.

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«Регион не будет уходить в локдаун. Пока мы не видим предпосылок для этого. Ограничения весьма осторожно вводим. Задача — не остановить производство, а создавать наоборот условия для его развития», — цитирует главу региона ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в августе 2021 года донской губернатор заявил о возможном ужесточении коронавирусных ограничений, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться. На тот момент суточный прирост заражений коронавирусом превышал 400 человек. В настоящее время в Ростовской области суточный рекорд по коронавирусу обновляется практически ежедневно. Каждый день на Дону выявляют более 500 носителей инфекции.

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