Гавана, 7 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Полностью контролируемый разлив нефти, произошедший сегодня на скважине «Юмури-201» на северном побережье западной кубинской провинции Матансас, составил 15 кубических метров (15 000 литров). Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на местный телеканал TVYumurí.

ArtseBie Нефть

Силы различных компаний и министерства внутренних дел Кубы работаютнад локализацией разлива ископаемого топлива, произошедшего в среду.

Специалисты закачали в скважину морскую воду, чтобы контролировать апвеллинг, и ущерб заметен только в прилегающих районах, а сама нефть не попала в море, рассказал источник.

Субделегат министерства науки, технологий и окружающей среды в Матансасе Нельвис Гомес объяснил, что причиной инцидента стало изменение давления во время проведения ремонтных работ на углеводородной скважине.

Отмечается, что влияние разлива на окружающую среду еще предстоит выяснить.