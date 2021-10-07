Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Дениса Зиноватного, который устроил жестокое нападение с ножом на двух мужчин у гостиницы «Пулковская» на площади Победы в апреле 2021 года. Об этом 7 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб Денис Зиноватный в зале суда

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате этого нападения один человек погиб, а второй был тяжело ранен. Как оказалось, жертвами преступника оказались 63-летний мужчина и его 41-летний сын. Молодой мужчина умер на месте, отец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Злоумышленник скрылся на автомобиле, но в тот же день был задержан в Карелии и доставлен в Петербург. С тех пор он находился под стражей в СИЗО. Отметим, что Зиноватный уже привлекался к уголовной ответственности и находился на принудительном психиатрическом лечении.

«Суд освободил Зиноватного от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в ОПС.