Орск, Оренбургская область, 7 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области 20-летний житель Орска, помогавший ловить угонщика машины, который, как оказалось, был объявлен в розыск и проходил по громкому делу о тройном убийстве, лишился работы. Автомобиль, угнанный злоумышленником, разбит и 30 дней будет находиться под арестом, как улика. Об этом сообщает orsk.ru.

Chris Угон автомобиля

По данным информресурса, парень, оказавший помощь в поимке фигуранта резонансного дела, работал таксистом, теперь он остался без заработка.

Поймать злоумышленника также помогли еще двое орчан — приятель и отец владельца пострадавшей от угона машины. Отец парня считает, что заслуги правоохранителей отмечены однобоко, помощь жителей, как будто забыта. Между тем, ранее губернатор обещал вознаграждение в 1 млн рублей. Помощники не ждут медалей и орденов, но надеются, что их содействие справедливо оценят и помогут в восстановлении машины.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Гае обнаружены тела трех студенток медколледжа. Подозрение пало на ранее судимого Александра Л. Он был объявлен в розыск. Поймать вероятного убийцу удалось благодаря жителям Орска. Мужчина совершил угон автомобиля. Владелец машины, его приятель и отец начали поиск угонщика и преследование.

По версии орчан, впоследствии к ним присоединился экипаж ДПС. Александра Л. задержали на территории детского сада. Когда он собирался перепрыгнуть через забор, чтобы уйти от правоохранителей, парни оказались по другую сторону ограды и колотили по рукам злоумышленника, чтобы тот упал и был задержан.

Напомним, ранее МВД России опубликовало видеозапись беседы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые, по данным полиции, задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области.