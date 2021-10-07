Кемерово, 7 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 октября, от коронавируса вакцинировались более 856 тыс. человек. Об этом сообщил Центр управления регионом.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что 235,5 тыс. из них — люди старше 60 лет.

В ЦУР Кузбасса напомнили, что записаться на прививку можно несколькими способами: по номеру 122, в регистратуре поликлиники, через портал «Врач 42», через портал «Госуслуги».