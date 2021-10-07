Париж, 7 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Обвинения против России о совершении вредоносных кибератак содержатся в резолюции, которую принял 7 октября Европейский парламент.

Guilhem Vellut Европейский парламент

В документе говорится, что ряд государственных субъектов — Россия, Китай и Северная Корея — «осуществляют вредоносную кибердеятельность» ради своих политических и экономических целей и целей в области безопасности.

Названные государства в ЕП обвинили в совершении атак на критически важные инфраструктурные объекты, цифровом шпионаже и массовой слежке за европейскими гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз отвергали обвинения со стороны Запада в причастности к кибератакам. Они отмечали, что тему «российской угрозы» в разных странах раздувают в том числе в контексте внутренней политики.

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