Уфа, 7 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Карантин по гриппу птиц установлен в двух селах Башкирии. Соответствующие указы главы республики опубликованы 7 октября на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Птичий грипп

Согласно документам, ограничительные мероприятия из-за гриппа птиц были в селе Николаевка и села Бишкураево Туймазинский района.

Сообщается, что в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним лицам, вводить и вывозить птиц, яйца, совершать убой птиц для получения из них продуктов убоя, снимать перо и пух с падших животных и друге меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии впервые зарегистрировали случай заражения птичьим гриппом.