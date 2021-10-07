Новосибирск, 7 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Новосибирский производитель одного из главных компонентов ПЦР тест-систем на коронавирус компания «Биосан» к весне 2022 года планирует в три раза нарастить производственные площади. Это необходимо для увеличения производства трифосфатов и ферментов. Об этом сообщил в кулуарах площадки OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово заместитель директора компании кандидат биологических наук Владимир Рихтер, пишет сайт «Академгородок 2.0».

Тест на коронавирус

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«Сейчас мы решаем проблему малого количества площадей. Мы купили новое здание, идет его ремонт и подготовка к размещению оборудования. К весне мы планируем перевести туда свое производство. Это будет рост площадей в три раза», — сказал Рихтер.

Год назад «Биосан» получил субсидию на расширение производства.