Берн, 7 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Компания Chevrolet представила на европейском авторынке спорткар Corvette Stingray в версии Launch Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Chevrolet Chevrolet Corvette

Стоит отметить, что Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения был представлен в 2019 году в США. С тех пор появилось несколько обновленных версий модели.

Европейская версия Corvette будет предлагаться как в версии купе, так и в версии кабриолет, а также в двух комплектациях — 2LT и 3LT. При этом в США многое оборудование доступно только за доплату.

Цены будут варьироваться в зависимости от рынка. Например, в Германии купе стоит 86 900 евро (7,2 млн рублей), а кабриолет — 93 400 евро (7,8 млн рублей), а в Великобритании купе стоит 74 200 фунтов стерлингов (почти 7,3 млн рублей), а кабриолет — 79 200 фунтов стерлингов (7,7 млн рублей).

Напомним, Chevrolet Corvette — это единственная модель американской марки, которая представлена на авторынке США.

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