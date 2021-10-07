Стокгольм, , 11:31 — REGNUM После правительственного кризиса в Швеции общественное мнение — по крайней мере на время — стабилизировалось в шведской политике, поскольку и «Социал-демократы», и «Умеренные» оправились от падения рейтингов этим летом. В то же время «Левые» и «Шведские демократы» немного сдали свои позиции. Об этом 7 октября в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

«Сейчас, согласно опросам шведских избирателей, ситуация довольно спокойная. Последний опрос SVT/Novus не показал серьезных изменений. По сравнению с опросом в прошлом месяце, все изменения находятся в пределах статистической погрешности. Судя по всему, после бурного лета в общественном мнении воцарилось затишье…», — написал Кнутсон.

«Левые тогда выиграли больше всех, что вызвало большую озабоченность в руководстве Социал-демократической партии. Теперь Социал-демократы могут вздохнуть с облегчением, по крайней мере, на данный момент. Партия вернула себе большую часть избирателей, потерянной этим летом. В то же время сила электорального возвышения Левых иссякла. Шведские демократы, похоже, тоже теряют немного в общественном мнении по сравнению с прошлым летом», — написал Кнутсон.

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