Москва, 7 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Потребление природного газа и нефти в мире пока увеличивается, однако, скорее всего, ввиду планов по достижению углеродной нейтральности пик потребления этих ресурсов уже близок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина. Так она прокомментировала обещания Еврокомиссии не отказываться от своей климатической политики даже в условиях энергетического кризиса.

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«Для рынков ископаемого топлива характерна значительная волатильность, которая зависит от множества факторов. Такие пики цен не только не заставят ЕС передумать, но и, напротив, будут способствовать энергетическому переходу и развитию возобновляемой энергетики, для которой волатильность не характерна», — сказала Ланьшина.

По ее словам, спрос на энергоресурсы, скорее всего, продолжит расти.

«Однако структура источников энергии, используемых для удовлетворения этого спроса, претерпит серьезные изменения, — уточнила эксперт. — Учитывая то, что крупнейшие экономики мира, такие как Китай, ЕС, США, Япония, Южная Корея, а также Россия стремятся добиться углеродной нейтральности к середине века или чуть позже, можно предположить, что потребление угля расти не будет. Потребление природного газа и нефти в мире пока увеличивается, однако, скорее всего, ввиду планов по достижению углеродной нейтральности пик потребления этих ресурсов уже близок. А вот спрос на возобновляемые источники энергии будет нарастать на протяжении ближайших десятилетий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исполнительный орган ЕС настаивает, что решить энергокризис способен зелёный переход.