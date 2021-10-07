Кишинёв, 7 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) бойкотировали заседание законодательного органа в знак протеста. Об этом 7 октября заявил на брифинге сопредседатель блока, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

(сс) Max0697 Парламент Молдавии

«Власти не занимаются конкретными проблемами населения, они заняты политическими играми. Они думают, что могут позволить себе всё, что придет им в голову. Они опозорили страну перед всеми международными партнёрами», — заявил Воронин.

Он отметил, что в стране много проблем: подорожание хлеба, газа и топлива, но правительство вместо того, чтобы это решать, «занимается диктатурой и нарушает законы». Воронин заявил, что выступает против задержания генпрокурора Александра Стояногло.

В БКиС также сообщили, что на 10 октября запланирована акция протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, Стояногло 5 октября задержали на 72 часа в рамках антикоррупционного расследования. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Дмитрий Робу.