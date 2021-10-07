Москва, 7 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Рубль укрепляется 7 октября, несмотря на снижение цен нефти и газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Укрепление происходит после заявления Владимира Путина о том, что Россия увеличит поставки газа в Европу через Украину сверх контракта.

Таким образом, топливный кризис может потерять остроту, что и отразилось на ценах энергоносителей.

Цена нефти отошла от трёхлетних максимумов начала недели $83,47 к $80,10 за баррель по Brent. Тем не менее, курс российской валюты растёт, доллар приближается к сильному уровню 71,70−72 руб./доллар.

Это связано с увеличением общего позитива на финансовых рынках, ростом основных фондовых индексов в мире на 0,7−1,3% 7 октября.

Сегодня, 7 октября, инвесторы могут обратить внимание на выступления представителей Европейского центробанка и ФРС, а также на данные о международных резервах ЦБ России.

Однако вышеуказанный технический рубеж вряд ли пока будет преодолён. Рынок ждёт завтрашний важный отчёт по занятости в США.

Наиболее вероятный диапазон для котировок на 7 октября составляет 72,00−72,70 руб./доллар», — полагает эксперт.

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