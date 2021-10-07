Москва, , 11:27 — REGNUM Большую часть работы по созданию выгодной для нашей страны и невыгодной для них самих конъюнктуры на рынке газа сделали наши далёкие и близкие недруги, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен в Европе, отметив при этом, что делать это нужно не через спотовый рынок ЕС, а через петербургскую биржу. «Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе», — сказал президент.

На том же совещании по вопросам энергетики Путин заявил, что «Газпром» должен продолжать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину. «Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. Не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру», — отметил он.

« Сделанные Владимиром Путиным заявления мало что меняют для Европы и ещё меньше — для Украины. Киев свой шанс нормального развития газового сотрудничества с Москвой давно упустил; тот объём газа, который предусмотрен трехсторонними договорённостями между Россией, ЕС и Украиной, нынешнее плачевное положение Украины в плане внутреннего снабжения и выполнения роли транзитёра существенно не изменит. Да, снижение цены на газ на мировом рынке наблюдается, но поставить всё на свои места, действительно стабилизировать ситуацию, может только пуск «Северного потока — 2» и начало поставок газа по нему.