Москва, 7 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В России практически все целевые показатели по иммунизации населения от контролируемых инфекций достигнуты, заявила 7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция на начальном этапе, как и во всем мире, замедлила темпы иммунизации населения, принятые меры позволили обеспечить наверстывающую иммунизацию и к началу 2021 года достигнуть целевых показателей практически по всем контролируемым инфекциям», — заявила Попова в приветственном обращении к участникам Всероссийской научно-практической конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы».

Она добавила, что в целом иммунопрофилактика позволила достичь глобальной ликвидации оспы, ликвидации полиомиелита в большинстве стран мира, достичь существенного снижения заболеваемости корью, гепатитом, дифтерией, коклюшем, столбняком и другими инфекциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что переболевшие COVID-19 лица находятся в группе риска по заболеванию гриппом. В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала граждан наряду с вакцинацией от коронавируса также активнее делать прививки от гриппа.

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