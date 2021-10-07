Москва, 7 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров в метро Москвы восстановились на 83% по сравнению с периодом до пандемии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Москвы

Среди мировых метрополитенов это третий результат, отметили в департаменте. Лучше всего восстановился пассажиропоток на станциях, рядом с которыми работают бизнес-центры — на «Белорусской», «Дмитровской» и «Маяковской». На «Кутузовской», а также двух станциях МЦК, Деловой центр и Ботанический сад, трафик превысил допандемийный.

Как рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов, мосметро находится в первой тройке метрополитенов мира по уровню восстановления количества поездок после пандемии.

«Сейчас этот показатель составляет 83%. Мы впереди Парижа и Стамбула, Берлина и Пекина. Уступаем только Гонконгу и Шэньчжэню», — добавил он.