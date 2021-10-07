Красноярск, 7 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Фигурантам уголовного дела о получении взяток должностными лицами межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве избрана мера пресечения. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Дело, возбуждённое по материалам, представленным краевым УФСБ, расследует Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ.

Руководитель, заместитель и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества краевого Росимущества, арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель в зависимости от роли каждого подозреваются в получении и даче взяток в крупном и особо крупном размерах.

7 октября суд на основании ходатайства следователя арестовал руководителя ведомства и начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества. Замруководителя МТУ Росимущества помещён под домашний арест. Остальные фигуранты с учётом сотрудничества со следствием находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с октября 2020-го по август 2021 года должностные лица МТУ Росимущества получили от директора ООО «Акцепт», действующего в сговоре с арбитражным управляющим, частями взятку в сумме 1,2 млн рублей. Деньги предназначались за обеспечение победы его фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключение с МТУ Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества, обеспечение реализации контракта без его расторжения.

С октября 2020-го по сентябрь 2021 года должностные лица получили взятку частями в сумме 440 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за помощь в решении аналогичных вопросов.

Расследование продолжается.