Калуга, 7 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в сентябре 2021 года составило 577,0 млн кВт∙ч, что на 16,0 млн кВт∙ч больше объема потребления в сентябре 2020 года. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по оперативным данным филиала Системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей),

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Рост потребления электроэнергии, в основном, обусловлен введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года, а также температурным фактором. Температура наружного воздуха сентября 2021 года на 4,1 °С ниже температуры аналогичного периода 2020 года. Электростанции энергосистемы Калужской области в сентябре 2021 года выработали 16,4 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 57,9% больше выработки за сентябрь 2020 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь-сентябрь 2021 года составило 5410,0 млн кВт-ч, что на 7,9% больше аналогичного показателя 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 8,3%). Выработка электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь — сентябрь 2021 года составила 189,2 млн кВт∙ч, что на 28,2% больше, чем за такой же период 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 28,7%). Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Калужской области за январь — сентябрь 2021 года составил 5220,7 млн кВт∙ч.