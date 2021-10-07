Москва, 7 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Цены на нефть, которые наблюдаются в настоящее время, заметно превышают цифры, заложенные в бюджете, ожиданиях компаний и аналитиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Pixabay.com Рост ВВП

«Темпы восстановления цен на нефть обогнали самые смелые предположения. Цены на нефть, которые мы сегодня наблюдаем, заметно превышают цифры, заложенные в бюджете, ожиданиях компаний и аналитиков. Соответственно, в связи с ростом экспортной выручки Всемирный банк пересмотрел в сторону повышения прогноз по росту российского ВВП на 2021 год. Этот же рост в 2021 году привел к эффекту базы для 2022 и последующих годов. То есть в последующие годы отсчет будет идти от уровня, который складывается сейчас», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка, валовый внутренний продукт России в 2021 году вырастет на 4,3%.