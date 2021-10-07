Стокгольм, , 11:27 — REGNUM «Умеренные» снова стали второй по величине парламентской партией Швеции. Об этом свидетельствует новый опрос Novus. По сравнению с августом поддержка «Социал-демократов» растет, тогда как электоральный рейтинг «Левых» и «Шведских демократов» снова катится вниз. Об этом 7 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Швеция

Итак, меньше чем за год до парламентских выборов в риксдаг электоральная ситуация в Швеции выглядит следующим образом: за «Социал-демократов» готовы проголосовать 26,0% избирателей, за «Умеренных» — 22,6%. Тройку лидеров замыкают «Шведские демократы» — 19,4%.

«Левые» по-прежнему опережают «Центристов» и остаются четвертой по величине партией — 10,6%. «Центристы» получают 8,8%. За ними следуют «Христианские демократы» — 4,4%.

Либералы, как и ожидалось, четырехпроцентный барьер снова не прошли — за них готовы голосовать только 2,6% избирателей. «Зеленые» проходят в парламент, но ситуация для них тревожная — ровно 4%.

В опросе Novus, проведенном в период с 30 августа по 3 октября, приняли участие 4 922 человека.