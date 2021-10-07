7 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинское руководство хочет получить международно-правовой механизм по обеспечению безопасности Украины при запуске газопровода «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 15:49 — REGNUM Руководство Украины хочет получить международно-правовой механизм по обеспечению безопасности Украины при запуске газопровода «Северный поток — 2». Об этом 6 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в Киеве, сообщает ИА Красная Весна.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запуск «Северного потока — 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», — сказал Зеленский.

Заявление украинского лидера обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие рекомендовали Зеленскому договариваться с российской стороной, отметив, что это и может быть «механизмом, гарантирующим безопасность».

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«Оно еще что-то требует…» — отреагировала Tatyana R.

«То есть гарантированное получение денег от «грязного» газа?» — уточнила Татьяна А.

«Путин уже сказал, что готов к диалогу и насчёт транзита после 2024 года, и насчет прямых поставок газа в Украину. А также о возвращении послов, возобновлении транспортного сообщения. Хотя бы точечно, но Украина могла бы улучшить отношения с Россией», — добавил Евгений З.

«Зачем? Лучше поплакаться в жилетку, авось и не забудут, что есть такая страна, а может, и денежек подкинут с барского плеча…» — ответила Евгению З. Евгения К.

«Очень простой механизм: договориться с соседом и проводить такую политику, которая была бы добрососедской, основанной на взаимной выгоде», — отметил Александр К.

«Продавец и покупатель вышли на уровень продаж без хитро*опого посредника. Почему они должны о нем думать? Тем более если он сам о себе не думает и метает камни в продавца», — написала Ольга П.

«Штайнмайер, помнится, уже давал гарантии Януковичу…» — отметил Константин Р.

«Нет, ребята, бесплатно и на халяву больше ничего не будет… Не братья, значит не братья», — отреагировал Николай Е.

«Да кто этого клоуна слушать будет? СП-2 — это проект Германии и России! Украина просто ненужный и ненадежный посредник, от которого все хотят избавиться!» — отметила Маргарита П.

«Без газа не хочется оставаться. А механизм простой: контракт с Газпромом», — добавил Максим И.

«Украине нужны нормальный президент и договороспособные министры, а не вот это все…» — пишет Зинаида К.

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«Какой механизм? Езжай в Москву и договаривайся!» — добавил Толик К.

«И кто же даст этот четкий механизм? Путин или Байден? Да всем глубоко плевать, что Украина будет делать со своей ГТС, хоть и на металлолом. Европе нужен газ, а по какой трубе он придет, им все равно. Прорабатывать механизмы нужно было раньше, когда РФ только начинала строить свои обводные системы, договориться, создавать консорциум, думать об интересах страны, а не губы надувать. Получили то, что заслужили, и теперь миллиарды будем терять…» — отметила Наталья М.

«Гарантия безопасности в адекватных действиях президента и его команды…» — пишет Борис К.

«Надо было вести мудрую политику с северным соседом», — подытожила Юлия Ш.

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