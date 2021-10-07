Москва, 7 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Швейцарии в матче первого тура квалификации чемпионата Европы — 2022. Встреча завершилась со счётом 26:22.

Galka.if.ua Гандбол

В составе российской команды самой результативной стала Валерия Кирдяшева, забившая шесть голов. Пять мячей на счету Елены Михайличенко, четыре — у Ольги Фоминой.

Этот матч стал первым для российских гандболисток под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.

Напомним, на Олимпиаде в Токио женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали.